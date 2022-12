Desde que el América se quedó afuera del Apertura 2022 en Semifinales frente al Toluca, Fernando Ortiz y compañía ya piensan en lo que será el próximo torneo. Allí, esperan hacer un mejor papel, sin tropezar en el momento clave como sucedió en el último certamen tras mostrar muy buenas actuaciones.

Asimismo, otro de los aspectos importantes a considerar es el armado de la plantilla, ya que se esperan nuevas altas además de la de Israel Reyes y aún resta definir las bajas. Uno de los casos que sigue sin resolución es el Miguel Layún, quien expira su contrato pero será tenido en cuenta por Fernando Ortiz.

Para seguir vistiendo la camiseta de las Águilas, Layún está dispuesto a percibir mucho menos salario: "Me hablaron de una rebaja salarial importante. Les dije que para mí eso no era un problema, que yo no estaba en este club por dinero. Lo saben desde el día uno, cuando se abrió la posibilidad de volver".

Según Layún, este tipo de sacrificios con tal de jugar en América, no son nuevos: "Desde mi primer arribo dejé el 50% del salario", afirmó el lateral derecho, quien también realizó un balance de su estadía en el club: "A lo largo de tres torneos tuve participaciones a veces más acertadas, a veces menos, pero siempre entendí que el rol más importante desde mi regreso era también aportar a los jóvenes, al vestuario, esas cosas que la gente no puede ver".

Los números de Miguel Layún

Desde que regresó a la Liga MX, aunque primero lo hizo con la camiseta de Monterrey, Miguel Layún ha disputado 42 partidos con las Águilas: 27 de ellos como titular. No ha marcado goles y percibió nueve tarjetas amarillas, además de una roja.