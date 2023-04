En el Estadio Universitario, Pumas le gana momentáneamente a Toluca y sueña con alcanzar la zona de reclasificación. Por su parte, en América nadie descansa a pesar de la victoria en el Clásico Joven, ya que en la tarde hoy envió a un espía a ver el encuentro de cara al Clásico Capitalino que se vivirá el próximo fin de semana.

El conjunto de Fernando Ortiz se ubica tercero y es uno de los grandes protagonistas que tiene el Clausura 2023. Ayer por la noche en el Estadio Azteca, las Águilas pudieron dar vuelta el resultado ante Cruz Azul debido a que terminaron ganando 3-0 y treparon a la tercera posición de la tabla general de posiciones.

Por otra parte, en la tarde hoy, el Pumas de Antonio Mohamed recibió a Toluca por la jornada 15 del Clausura 2023 y se alzó con su segunda victoria al hilo luego de haber ganado por 3-1. Sin embargo, en un momento del partido los ojos de todo el mundo estuvieron puestos en las tribunas del estadio Universitario.

Esto se debe a que el Tano Ortiz envió a uno de sus auxiliares a ver el encuentro entre los Azul y Oro y los Diablos Rojos. Se trata del mexicano Peter Thelemaque, quien en 2021 se unió al conjunto Azulcrema para ayudante en los equipos Sub-17 y Sub-20.

Fernando Ortiz tomo Clásico a Pumas

Previo al Clásico Joven, Fernando Ortiz tuvo en boca de todas debido a que no lo considera a Cruz Azul un acérrimo rival. “Particularmente, no es faltaré el respeto a nadie, yo creo que Clásicos son Pumas y Chivas. No es faltarle el respeto a Cruz Azul, tengo el máximo respeto a la institución, a los jugadores, al técnico, es un Clásico Joven como le llaman, pero ese es mi pensamiento”, dijo en conferencia de prensa.