Para no perder el ritmo que las tiene como líderes del torneo Apertura 2022 de la Liga MX por el parón de la Fecha FIFA, la última previo a la Copa del Mundo Qatar 2022, las Águilas del América sostendrán este miércoles un partido contra el Nashville SC de la Major League Soccer (MLS), correspondiente a la Leagues Cup 2022.

A pesar de que no está en trata de un torneo con caracter oficial, el argentino Fernando Ortiz, director técnico de las Águilas del América, apuntó que en este partido que se jugará en el estadio Geodis Park, en Nashville, Tennessee, "América está preparado para asumir el rol de siempre en la liga debemos convivir con esa presión tenemos una plantilla madura para vestir esta camiseta".

Las Águilas del América viajaron a Estados Unidos el martes y lo hicieron con una sensible baja en el plantel, según compartió Fernando el Tano Ortiz en conferencia de prensa. "Con respecto a Luis (Fuentes) se va a quedar y estará trabajando con los kinesiologos para poder recuperarse de su lesión".

Este sábado, a una semana de haber ganado el clásico nacional por la jornada 15 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, el sábado las Águilas del América enfrentarán nuevamente a las Chivas del Guadalajara en un partido amistoso en el estadio Bobby Dodd de Atlanta. Y Fernando Ortiz espera contar, al menos para entrenar, con un hombre que ha sido importante en la defensa: "Bruno (Valdez) viajará el día de mañana para seguir intensificando su trabajo físico para poder recuperar lo más rápido posible".

Tanto para el partido contra el Nashville SC por la Leagues Cup como para el amistoso ante las Chivas del Guadalajara, las Águilas del América le darían oportunidad a varios jugadores, tal como lo adelantó Fernando Ortiz. "Habrá muchos jugadores de fuerzas básicas de sub 20 y sub 18 que tendrán la posibilidad de mostrarse y unirse al seguimiento que nosotros les hacemos cada fin de semana y tendrán que aprovechar su oportunidad, intentaremos hacer una mezcla de jugadores de los que vienen jugando y los que no tienen tanta continuidad y los chavos que están dentro de esas posibilidades".