Mientras sigue la acción en Qatar 2022, América comenzó a prepararse de cara a lo que sucederá a partir del 6 de enero cuando inicie el Clausura 2023. Por otro lado, en las últimas horas Fernando Ortiz explicó que cuál es su principal obsesión en estos momentos y no dijo que es volver a ser campeón.

La fase regular y parte de la Liguilla tuvo como gran favorito a quedarse con el torneo a las Águilas debido a que fueron superlíderes y golearon en los cuartos de final de la Fiesta Grande. Sin embargo, un pobre Toluca los eliminó en las semifinales luego de ganarle por 3-2 en el global.

A pesar de esto, el Tano Ortiz es del gusto de la afición porque entiende que en América lo único que sirve es salir campeón. Debido a esto, en las últimas horas el entrenador Azulcrema marcó que lo que no lo deja descansar, y que es una obtención, es la eliminación ante los Diablos Rojos de Ignacio Ambriz.

“Yo particularmente de la forma en que fuimos eliminados el semestre pasado, nunca he dejado de pensar en qué corregir, en que mejorar, en que me equivoqué. Luego de procesar ese pensamiento que tengo en lo personal, trato de descansar", expresó en una entrevista con el club. Y agregó: “En el momento que quedamos eliminados siempre hay un análisis rápido para que no vuelva a suceder, pero después uno trata de despejar, cargar pilas en las vacaciones y volver a retomar con todas las ganas para no volver a equivocarse”.

Por último, el argentino habló de cómo reacciona el jugador ante momentos cruciales y qué le pidió a sus jugadores que trabajen en sus vacaciones. “El jugador trae no solamente un desgaste físico sino mental, a veces lo mental influye más que lo físico. Del semestre anterior todos cargábamos una carga emocional muy grande y el golpe fue muy duro”, declaró Fernando Ortiz. Y añadió: "Les pedí en el momento que les di vacaciones que descansen más lo mental que lo físico, se viene un semestre importante, lindo y ellos tienen que estar bien preparados mentalmente más que físicamente”.

