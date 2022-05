Las Águilas no pudieron avanzar a la Final del Clausura 2022, pero el entrenador es consciente de la gran remontada que selló su equipo este semestre.

Fernando Ortiz no asegura su continuidad en América tras la dura derrota ante Pachuca

Las Águilas vieron derrumbarse sus ilusiones en el Estadio Hidalgo. Pachuca goleó por 3-0 y consiguió el acceso a la gran Final del Clausura 2022. Los Tuzos se enfrentarán a Atlas para definir al campeón del certamen, mientras que las Águilas se despidieron de un semestre que comenzó muy mal con Santiago Solari aún en el cargo, pero mejoró desde la llegada de Fernando Ortiz.

El Tano asumió en un momento crítico, pero muy rápido logró sacar adelante al equipo, a tal punto de que pudo meterlo entre los cuatro mejores de la fase regular tras haber estado en el último lugar de la tabla. Al término del encuentro ante Pachuca, Fernando Ortiz sorprendió con su análisis de la derrota, al afirmar que su equipo no fue inferior al de los Tuzos dirigidos por Guillermo Almada.

“Creo que no nos superaron. Sí fueron más efectivos; más que nosotros”, aseguró el Tano Ortiz en conferencia de prensa. Asimismo, aclaró el defecto de su equipo en el Estadio Hidalgo de cara al arco: “Cuando no lo eres, anímicamente pega teniendo la urgencia en convertir. No pudimos concretar las oportunidades y se hizo difícil llevar el resultado tan opuesto”, reconoció.

Respecto a su posible continuidad en el cargo, la información predominante es que Ortiz continuará siendo el entrenador de las Águilas, pero el argentino estuvo lejos de dar alguna certeza: “Hoy lo soy, mañana no se. No depende de mí. Cuando tuve que hacerme cargo, lo hice. Lo haría de nuevo por la institución. No sé que vaya a suceder mañana, pero hoy soy el entrenador del América”, aseguró.

Respaldo a los jugadores

A pesar de la eliminación, Fernando Ortiz es consciente de la gran mejora que mostró el equipo con su llegada: “Todo lo que se ha logrado desde el momento que me hice cargo, es de los jugadores. Han demostrado que había un cambio importante, pero todo el mérito es de ellos. Soy feliz hoy en el lugar que ocupo, siendo entrenador del América”, reafirmó el Tano.