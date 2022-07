En días recientes, Héctor González Iñárritu, Director Operativo de las Águilas del América, dio a conocer que los rumores sobre posibles ofertas de las Chivas de Guadalajara al conjunto de Coapa no tienen sustento pues no había lanzado una oferta formal para fichar como refuerzo al delantero yucateco, Henry Martín, pero al parecer la información no sería del todo cierta pues nuevas filtraciones aseguran que las directivas de ambos equipos están en negociaciones.

De acuerdo a Rubén Rodríguez, este señaló que ambos conjuntos siguen en el estira y afloja de las negociaciones para llegar a un acuerdo por la negociación de Henry Martin, pero debido a la lesión de Roger Martínez, pero eso no evita que el chiverío se encuentre interesado en fichar al yucateco, pues este señaló que el trato por el jugador estaba fluyendo entre las directivas, pero la lesión del colombiano había frenado las pláticas.

Y es que según Rodríguez el conjunto americanista ya había puesto sus condiciones para que el traspaso se llevara a cabo, pues a préstamo como buscaría el Rebaño Sagrado sería imposible, ya que América busca ganar y eso les saldría caro, más de lo presupuestado, pues Martin tiene uno de los mejores contratos que ha tenido el club en recientes temporadas, por lo que menos de eso no piensan recibir.

Dicho comentarista señaló que Henry lleva ventaja sobre cualquier otro refuerzo gracias a que Ricardo Peláez lo conoce y sabe lo que puede dar, y en el plan que tendría en Verde Valle sería idóneo que él estuviera cuando José Juan Macías vuelva a las canchas pues harían una buena mancuerna que beneficiaría al resto del equipo, e incluso considerarían a Henry como una inversión a futuro.

En la misma emisión donde Rodríguez reveló esta información, se dio a conocer el precio que América le habría puesto a su futbolista, pues de acuerdo a lo señalado, el conjunto de Coapa estaría pidiendo 4 millones de dólares por el jugador mexicano. Mientras que de acuerdo a Soy Futbol, el futbolista percibiría un sueldo de entre 1.5 y 2 millones de dólares.