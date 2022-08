En esta campaña del Apertura 2022 las Águilas del América sufrieron en demasía y no precisamente por resultados positivos, pues estos llegaron paulatinamente, a diferencia de su último fichaje para el torneo el cual les costó mucho concretarlo y la baraja de posibilidades cada vez se les iba cerrando más hasta que se decidieron por el uruguayo de la Major League Soccer, Brian Rodríguez.

Dicha adquisición fue muy complicada de conseguir pues prácticamente se tardaron varias semanas en cerrarlo y es que el futbolista ya había dado el sí, pero su ahora exequipo el LAFC de Carlos Vela no estaba del todo conforme hasta que por fin dieron banderazo de salida y ya arribó a las instalaciones de Coapa para comenzar su camino como americanista, pero la noticia habría desatado algunos detalles que en el Nido al parecer no conocían.

Medios mexicanos han retomado algunas declaraciones de viejos conocidos de Rodríguez para destacar que el charrúa no es una perita en dulce y como todos tiene defectos, pero de los cuáles podría costarle muy caro a la escuadra americanista si este no consigue frenar sus impulsos dentro de la cancha, como lo señaló en su momento José “Chueco” Perdomo, histórico jugador de la Selección de Uruguay, que trabajó con Brian en los inicios de su carrera.

“Subió a Tercera y más tarde a Primera y como era medio rebelde, me lo trajeron de nuevo a mí a Cuarta. Cada vez que se portaba mal me lo bajaban a mí para que le hablara”, relató Perdomo, destacando que Rodríguez era constantemente castigado por temas de actitud y rebeldía que lo hacían pasar del primer equipo hasta la Tercera División, situación que desata especulaciones entre los americanistas sobre si esta situación no se volverá a suscitar.

Y es que esta etiqueta de rebelde no siempre ayuda en el terreno de juego pues podría derivar en expulsiones y hasta campeonatos, como en su momento pasó con Rubens Sambueza, experiencia que dejó muy mal parado al club americanista. Y el apodo del “Locura” podría ser una alerta que podría tener en constante monitoreo al equipo azulcrema.