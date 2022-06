Después de que se diera a conocer que el mexicano Efraín Juárez volverá a Europa después de que el Standard de Lieja importará de Estados Unidos a todo su nuevo cuerpo técnico, después de que el ex equipo de Memo Ochoa fichara a Ronny Deila como su nuevo entrenador, quien se lleva a Bélgica al mexicano para acompañarle en el banquillo, el tricolor confesó como decidió aceptar la propuesta de volver al Viejo Continente.

"Tuve la oportunidad de platicar con Memo Ochoa, que jugó aquí, y me dijo que no me lo pensara porque era un club gigante y que si el club anda bien compite siempre por puestos europeos. El reto está bastante bonito", reveló Juárez en entrevista para la agencia EFE. Cabe recordar que el exjugador de Pumas vuelve al Europa donde portó las camisetas del Celtic de Escocia, Zaragoza de España y el Valerenga de Noruega, club que vio su retiro como jugador.

Este último equipo es donde Juárez tuvo la oportunidad de conocer a Deila, pues estuvo bajo su mando en el conjunto noruego, y de ahí lo tomó como su pupilo para prepararse para aprender de los banquillos internacionales, a tal grado que el mexicano lo ayudó en el NYCFC, a ser el campeón reinante de la MLS, con quienes consiguió ir a buen paso y ser líderes de la Conferencia Este, con 26 puntos, solo superado en la liga por el LAFC.

"Tienen un estadio de primer nivel y las instalaciones igual, tienen su propio hotel de concentración de las instalaciones… no está alejado de cómo se manejan los grandes. Venir a tratar de poner dónde se merece al Standard de Lieja es un reto lindo y lo afrontamos con mucha ilusión", finalizó Juárez para dicha agencia de noticias, quien también aseguró que a pesar de salir de una estructura como la del City, "una de las mejores a nivel mundial", está sorprendido por la infraestructura del Standard.

Cabe recordar que el paso de Ochoa por el Standard de Lieja fue por dos temporadas, la 17/18 y la 18/19, de donde posteriormente emigró a México para volver a portar los colores de sus amadas Águilas del América. El portero mexicano fue campeón de la Copa de Bélgica en el 2018, en lo que es el último título de Les Rouches, que en la última temporada estuvieron cerca del descenso, terminando en la posición 14, apenas cuatro puntos del Playoff por la permanencia.