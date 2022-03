Mientras la directiva del América está trabajando para conseguir al reemplazo de Santiago Solari, se confirmó qué entrenador estará al frente del conjunto azulcrema en el duelo, del próximo fin de semana, contra Rayados de Monterrey en el BBVA. Mientras el cuadro regiomontano estrenará a Víctor Manuel Vucetich en el banco de los suplentes, los de la Ciudad de México mantendrán un sorpresivo interinato.

Gilberto Adame era el apuntado por los medios de comunicación, y también por los aficionados, para quedarse con el cargo de técnico provisorio. Sin embargo, por decisión exclusiva de Santiago Baños y el resto de las autoridades, se escogió a Fernando Ortíz. El timonel de la Sub-20 manejará al primer equipo.

Ante esta determinación, en diálogo con La Última Palabra, el auxiliar técnico que estuvo junto a Santiago Solari comentó: "Nos salta a todos. Es una decisión que no controlo yo. No me corresponde ni juzgarla porque no sé qué argumentos tuvieron para tomarla. Mi contacto fue con Diego Ramírez: me comentó la situación y me comentó que no iba a ser parte del cuerpo técnico que iba a quedarse con el equipo".

¿Qué "refuerzo" llegaría con Fernando Ortíz?

Es normal que los entrenadores interinos tengan jugadores de su confianza. Ese es el caso de Morrison Palma, quien ya tuvo la oportunidad de entrenar al parejo del plantel profesional de las Águilas y hasta de sumar oportunidades en encuentros amistosos. En la Sub-20 ya registró cinco titularidades en 2022.

El nacido en el Distrito Federal de México formó parte de ocho juegos en el actual Clausura y estuvo desde el inico en cinco oportunidades. No anotó goles y sumó 492 minutos en lo que va del semestre. En algunas oportunidades llevó la cinta de capitán por decisión de Fernando Ortíz. ¿Será utilizado en primera?