El Club América atraviesa en la actualidad un momento futbolístico que ilusiona de gran manera a su afición, con vistas a pelear por el título en el Apertura 2022. Sin embargo, en conferencia de prensa, Richard Sánchez sorprendió a todos al confesar que en el pasado, durante la etapa de Santiago Solari, recibió amenazas por el poco protagonismo que tenía en el primer equipo.

“Tengo que tocar un tema que me mandaban mensajes, recibía amenazas cuando estaba el técnico anterior con Solari, pero nunca tuve un inconveniente y venía con una lesión que me impedía jugar y nadie sabía eso. No me sentía bien físicamente, y cuando había compañeros lesionados también nadie se fija, y tiran cosas que no son así, y ahora que estamos bien hablan lindo, pero en momentos malos solo estaba la familia”, contó el mediocampista paraguayo, Richard Sánchez.

El futbolista que llegó a Coapa en 2019 dio más detalles acerca de lo ocurrido por aquel entonces: “Recibía mensajes de amenazas de todo sentido, porque salió que me peleé con el técnico y que tendí la cama, pero no pasó y nunca tuve problemas. Siempre estuve a disposición para jugar igual lesionado y terminó eso”, explicó.

Asimismo, Richard Sánchez también se tomó un tiempo para destacar y valorar a quienes estuvieron a su lado aún en los momentos más difíciles: “La familia es fundamental, la que te da consejos de no salir, estar bien, porque uno se siente mal y ves al hijo sonriendo y no tiene precio, uno se olvida lo que pasa fuera y quiere demostrar que las cosas no son así y lo fundamental es la familia”.

El vestuario en la actualidad

Por otro lado, Richard Sánchez reflexionó acerca de la situación que vive el América en la actualidad, como lider de la fase regular: “Tenemos un grupo muy sano, se nota fuera de la cancha y estando adentro de sabe lo que es el grupo y día a día. Nadie es más que nadie. El profe está siempre dándonos para no salir de lo que es nuestro juego, día a día, entrenar y pasamos por un momento muy bueno y hay que seguir así”, afirmó.