"No me da temor decirlo, es la realidad. Se puede comparar lo que significa Real Madrid en España con lo que es América en México, lo que representa para afición y prensa, lo que representa para los rivales enfrentarlos. Me tocó estar del otro lado y cuando enfrentas a Real Madrid sabes de las pocas posibilidades que tienes, lo difícil que es jugar en el Bernabéu y suele pasar acá, lo difícil que es jugar contra América en el Azteca". Esas fueron las palabras de Guillermo Ochoa, referente y capitán de las Águilas en las últimas horas, y por supuesto que no pasaron nada desapercibidas.

Aprovechando el amistoso que el conjunto Azulcrema tendrá frente a los Merengues, el portero de la Selección Mexicana comparó a ambas instituciones (salvando distancias) y generó muchísima polémica en los medios de comunicación y redes sociales. José Ramón Fernández, reconocido periodista antiamericanista, le dedicó una columna en el diario Récord en donde lo liquidó por expresar dicha opinión.

"Lo de Ochoa es inaceptable. Se atreve a decir que el América es el Real Madrid de México, ¡Por favor, Ochoa! No puede decir que el América se parece al Madrid, ¿en qué se parece? ¿En que ha ganado 13 títulos de Liga? El Madrid ha ganado 35 y ha ganado más Champions que títulos de Liga del América, por Dios. Ochoa, tú eres un tipo serio, eres buen portero a veces, no sabes salir, nunca supiste salir, pon los pies en la tierra. El América debe de poner los pies en la tierra, tiene un equipo de futbol para competir en la Liga MX, en la Liga de plástico y nada más", señaló con contundencia.

Más adelante agregó: "En fin, imagínense ustedes, y ponemos a comparar a Viñas con Benzema; a Courtois con Ochoa, por favor. Dios mío, se está perdiendo el limbo de las declaraciones y el América se ha dedicado a declarar y declarar. Hay mejores equipos que el América en la liga, por supuesto y no se puede comparar con el Madrid, aunque diga que es una comparación, no estoy diciendo que son el Madrid, claro que no son Real Madrid ellos. Ochoa fracasó en Europa brutalmente".

Además de dejarle bien en claro que el América no se parece en nada al Real Madrid, el cual es considerado como el club más grande del mundo y con más mística en toda la historia, Joserra aprovechó para destrozar a Memo por sus falencias bajo los 3 palos. ¿Habrá respuesta del jugador? Hay que recalcar que en las últimas horas bloqueó a David Faitelson de Twitter por emitir una opinión parecida al de su colega...