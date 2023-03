La llegada de Diego Lainez a Tigres le valieron más de una crítica de parte de los fanáticos de América, club que lo vio nacer y lo catapultó a Europa. Por otra parte, tras más de 10 jornadas vistiendo el jersey Auriazul, el extremo rompió el silencio para responderle a Santiago Baños, a quien lo señaló como un mentiroso.

El regreso del atacante al futbol mexicano no solo levantó muchos enojos por parte de las Águilas, sino que también generó decepción en todo el ambiente futbolístico. No es para menos, ya que era una de las grandes promesas que tenía el balompié nacional para brillar en el futuro en el Viejo Continente.

Como decíamos, su llegada a Tigres generó muchas críticas por parte de América, en especial de Santiago Baños."Pide un salario de dos millones. Sería el mejor pagado después de un año en el que tuvo muy pocos minutos", expresó el presidente deportivo de las Águilas en La Última Palabra el pasado 18 de enero.

Y agregó : “Creo que para regresar a tu club que te dio la oportunidad, que te catapultó, creo que no tienes que hablar con nadie ni tratar de convencerlo. Estar convencido que quieres regresar a tu casa. Creemos que no era necesario tratar de convencerlo. Si alguien quiere venir y regresar a casa, no hay mucho que hablar”. Por otro lado, a más de dos meses de esas declaraciones, Diego Lainez rompió el silencio y cruzó al directivo Azulcrema.

“Creo que no me gusta comentar esto, pero, en el sentimiento personal, hubo cosas que no se debieron decir, que no fueron ciertas, pero sigo trabajando en Tigres. Me ponen como el malo de la película siempre, pero estoy comprometido con Tigres. Estoy feliz aquí, hicieron todo para que estuviera aquí. Los directivos hicieron todo lo que estaba en sus manos para que esté de vuelta en México. Lo hicieron, estoy feliz y agradecido por esta oportunidad. Ahora estoy en Tigres y voy a dar todo por Tigres”, expresó el atacante en diálogos con ESPN.