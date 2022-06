¡Lapidario! Leyenda del América no considera a Cabecita Rodríguez un fichaje bomba

Cabecita Rodríguez es una de las contrataciones más mediáticas que ha hecho América en los últimos años, consiguiendo a un jugador con mucha calidad y que además destacó con Cruz Azul, uno de sus acérrimos rivales.

Sin embargo, es una realidad que el presente del uruguayo es bastante discreto tras un mal paso por Arabia Saudita y un último torneo con Cruz Azul con muy poca regularidad, lo cual hace que algunos tengan dudas.

Uno de los Azulcremas más críticos es Antonio Carlos Santos, reconocido por no tener pelos en la lengua y constantemente señalar lo que él considera que la institución de sus amores está haciendo mal.

Esta ocasión, cuestionó el fichaje de Rodríguez, dudando lo que puede aportar: "Yo no lo veo normal, no creo que vaya a ser la solución para que le vaya bien al América. Cabecita metió un gol en los últimos ocho meses y con Cruz Azul metió tres goles en la última temporada, viene a la baja no sé por qué lo contratan como bomba o lo que quieran", dijo en un evento.

Igualmente, se manifestó en contra de la llegada de Araujo, creyendo que ese sitio pudo haber sido ocupado por alguien de casa: "También venía de una inactividad, no jugaba tanto, es un buen defensa central, pero preferiría darle oportunidad a un joven canterano", aseguró.