La afición de las Águilas del América sigue a la espera de notables refuerzos para el torneo Apertura 2022. Por lo pronto, la llegada del centro delantero Gustavo del Prete ha quedado prácticamente descartada ya que que parece estar a punto de convertirse en jugador de los Pumas. Por otra parte, el tema del extremo Pablo Solari avanza muy lentamente.

Asimismo, las ilusiones por contar en la defensa central con el defensa del Puebla Israel Reyes han sido ya desechadas desde la dirigencia de La Franja, y desde la concentración de la selección mexicana Henry Martín habló de los rumores que lo ponen fuera del Nido de las Águilas y reveló su futuro.

Henry Martín se mantiene en el Nido

Mientras se encuentra concentrado con la selección mexicana para los partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Surinam y Jamaica, el delantero Henry Martín dejó saber que está en planes del América para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, de acuerdo a lo que ha hablado con el director técnico Fernando Ortiz. "Yo he hablado con el cuerpo técnico al saber que yo me quedaba aquí 10 días más, yo se los hice saber por el tema de si voy o no a tener algunos días libres y en todo momento me han contemplado. Estoy muy contento, agradecido por que cuenten conmigo, que me contemplen para seguir sumando al equipo, eso me deja bastante tranquilo y sé que trabajando y esforzándome le doy la vuelta a todo, sé que puedo con esto", dijo el atacante en entrevista para TUDN.

Israel Reyes no será posible... por ahora

Los rumores de la llegada del defensa central Israel Reyes a las Águilas del América como refuerzo para el torneo Apertura 2022 se han esfumado toda vez que la directiva del Puebla lo ha declarado intransferible. "Israel (Reyes) es un gran valor del equipo, por supuesto que no va a salir. Es parte del proyecto que tiene Nicolás (Larcamón) y contamos con él”, expresó Manuel Jiménez, presidente del Puebla.