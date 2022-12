Las Águilas del América terminaron su trabajo de pretemporada en Cancún de cara al torneo Clausura 2023 de la Liga MX y el miércoles volverán a la Ciudad de México para preparar el inicio de su participación en la Copa Sky que será el jueves contra el Necaxa en el estadio Nemesio Diez.

Por el momento, el América solamente ha concretado el fichaje de Israel Reyes y el regreso de Leonardo Suárez; por otra parte, la lesión que tuvo Diego Valdés en el partido amistoso ante el Cancún FC no pasó a mayores y Miguel Layún reveló detalles de su ampliación de contrato con las Águilas.

Brian Rodríguez preparado para la competencia

Se aproxima el torneo Clausura 2023 de la Liga MX y las Águilas del América nuevamente aparecen entre los candidatos a ganar el campeonato. Pero antes, el director técnico Fernando Ortiz tendrá que ajustar el cupo de jugadores extranjeros porque tiene 12 jugadores No Formados en México y el límite reglamentario es de 10. Respecto a la lucha por un lugar en el plantel y por la titularidad, el extremo uruguayo Brian Rodríguez comentó que espera "una competencia muy sana con compatriotas y con gente de México. Estoy muy agradecido también por tener a estos compañeros que te exigen estar al máximo".

Miguel Layún sacrificó dinero por renovar contrato

El lateral derecho Miguel Layún renovó su contrato con las Águilas del América. En declaraciones para TUDN, el veterano jugador de 34 años, reveló que "las condiciones son bastante favorables para el club y para los objetivos del club. Sin temor a decirlo me hablaron de una rebaja salarial importante, les dije que para mí no era un problema, que yo no estaba en este club por dinero. Si en algún momento sintiera que no estoy aportando nada sería el primero en hacer a un costado".