América hizo historia, y se quedó con el bicampeonato de la Liga MX este domingo en el Estadio Azteca. Sin embargo, lo cierto es que la final quedó marcada por el polémico penal sancionado en contra a Cruz Azul, el cual generó mucho debate. Y en medio de la controversia, Miguel Layún sorprendió en las redes sociales con su opinión.

Cuando el juego se encaminaba a la prórroga, hubo una acción que lo cambió todo. Israel Reyes cayó en el área rival, y el árbitro señaló penalti. Y pese a que lo llamaron desde el VAR para una revisión, el silbante ratificó su postura y marcó infracción de Rotondi.

Como es sabido, esta decisión generó una gran polémica, y muchos se mostraron en contra de la determinación. Y para la sorpresa de muchos, Miguel Layún se expresó este lunes en las redes sociales y lanzó un mensaje que dio mucho de lo que hablar.

La opinión de Miguel Layún sobre el penal en América vs. Cruz Azul

Mediante su cuenta de X (ex Twitter) Layún sorprendió y dejó entrever que el penal para el América no debió ser sancionado. El ex jugador azulcrema publicó un video de la acción y escribió: “Esta jugada es muy fácil con esta toma… Si Rotondi toca el balón, no es penal. Si no toca el balón, es penal”. Y justamente, en las imágenes se ve como sí lo toca.

“Nuestra responsabilidad como medios de comunicación es compartir nuestra opinión, pero también compartir conocimiento con fundamentos”, continuó Miguel. De esta forma, deja en claro que el árbitro no debió haber marcado penalti para América, lo cual hubiera cambiado drásticamente la final.

Muchas son las opiniones que existen acerca del polémico penalti sancionado al América ante Cruz Azul. Sin embargo, está claro que la de Miguel Layún sorprende por tratarse de un americanista más.