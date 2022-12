El equipo sub 20 tiene un nuevo refuerzo mientras que el equipo mayor no pudo hacerse de uno de los porteros estelares de la Liga MX.

En lo que va de la semana, el tema de la portería ha acaparado la atención en las Águilas del América. Ya desvinculado Guillermo Ochoa del club, se confirmó el fichaje de Luis Malagón, pero todo apunta a que será Oscar Jiménez quien comience como titular en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Luis Malagón e Israel Reyes son los dos refuerzos que por ahora han fichado las Águilas del América para el primer equipo para el torneo Clausura 2023, pero el equipo sub 20 también ha fichado a un jugador proveniente del Galaxy de Los Ángeles.

Una promesa llegó al América

El mediocentro ofensivo Víctor Valdez, futbolista formado en el Galaxy, fue fichado por las Águilas del América. "Contento de haber firmado con América. Una nueva oportunidad llena de emociones encontradas", publicó el jugador de 18 años en su cuenta de Instagram. Nacido en Santa Ana, California, Víctor Valdez ha jugado para la selecciones sub 15 y sub 17 de Estados Unidos y jugará con la categoría sub 20 del equipo azulcrema.

La razón que impidió la llegada de Carlos Acevedo al América

A pesar de que no fue convocado por el director técnico Gerardo Tata Martino para integrar la selección mexicana que participó en la Copa del Mundo Qatar 2022, Carlos Acevedo sigue siendo uno de los porteros más prometedores de la Liga MX y por ello el América intentó ficharlo para el torneo Clausura 2023 de la Liga MX ante la salida de Guillermo Ochoa; cuando la directiva azulcrema preguntó por el costo de su carta a la dirigencia del Santos se encontró con un precio muy alto que no hubo forma de acomodar al presupuesto.