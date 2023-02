Henry Martín presentó molestias en los días previos al partido contra Tijuana; si no pudiera jugar tal vez Roger Martínez tomaría la alternativa en el eje del ataque.

Se aproxima el partido de las Águilas del América contra los Xoloitzcuintles del Tijuana correspondiente a la octava jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX y las alarmas se encendieron en el equipo azulcrema debido a una molestia física que presentó el goleador Henry Martín.

El malestar que presenta Henry Martín se da cuando es líder de la tabla de goleo individual superando a Rogelio Funes Mori del Monterrey y André-Pierre Gignac de los Tigres, quien no jugará en esta jornada. En caso de que la Bomba no pudiera estar, el colombiano Roger Martinez, quien presumió un tema musical en su honor, podría jugar en punta.

Henry Martín y la responsabilidad de ser capitán del América

Además de llevar la responsabilidad de ser el goleador del América, en este torneo Clausura 2023 de la Liga MX, Henry Martín habló de su papel como capitán de las Águilas. "Es mucha responsabilidad. El que me hayan elegido como capitán me sirvió demasiado para poder seguir con esa fuerza, ímpetu y ganas de seguir creciendo, sobre todo por la responsabilidad de transmitirles a mis compañeros lo mejor de mí y contagiarlos con entrega y garra, porque es lo mejor que puedo hacer, es lo que me caracteriza. Pensar en los ídolos que hayan jugado aquí y hayan tenido también el gafete es un orgullo y honor poder portarlo”, expresó el delantero yucateco para el diario Récord.

Roger Martínez presume canción que le compusieron

En el que podría ser el último torneo de Roger Martínez con el América, el delantero colombiano presumió en una historia de Instagram una canción de reguetón que le compusieron que lleva el título "Flow Roger Martínez". El tema es interpretado por un cantante llamado Yo soy Roger Martínez quien en el videoclip utiliza un jersey con el apellido y el número del futbolista homenajeado.