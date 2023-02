Las Águilas del América visitaron la siempre complicada plaza del estadio Corona en Torreón y luego de estar en desventaja de dos goles pudieron rescatar el empate ante los Guerreros del Santos en partido correspondiente a la quinta jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El segundo gol de las Águilas del América fue anotado por Henry Martín quien llegó a 74 goles con el equipo azulcrema e igualó a Oribe Peralta en el lugar número 11 en la tabla de goleadores históricos del club, con dos goles más alcanzará a Gonzalo Farfán en la décima posición.

América fue superior a Santos: Fernando Ortiz

En la conferencia de prensa posterior al partido contra el Santos, el director técnico argentino Fernando Ortiz se mostró "contento y feliz" por el resultado conseguido por las Águilas del América y lamentó no haber logrado la victoria. "Creo que dentro del terreno de juego se vio un equipo que insistió en querer buscar el resultado con algunas desatenciones o mala lectura de juego en circunstancias de los goles de ellos, pero está claro que en los 95 minutos de juego hubo un solo que quiso ganar el partido. No es fácil venir a esta cancha y sacar un resultado, pero creo que los chicos han hecho un trabajo excelente. No se pudo dar el triunfo, pero estoy conforme. No fuimos tan efectivos como el fin de semana anterior, creo que creamos muchas situaciones y, si no me equivoco, creo que Carlos (Acevedo) fue la figura del partido".

Tres ex del América en el estadio Azteca

Antes del partido del América en Torreón, en la cancha del estadio Azteca coincidieron tres exjugadores de las Águilas: Carlos Vargas, que hizo su debut con Cruz Azul y se lesionó, se reencontró con dos futbolistas de Tigres, Sebastián Córdova y Diego Lainez quien hizo su debut con los felinos y se llevó abucheos e insultos.