Este miércoles en partido pendiente de la quinta jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, las Águilas del América recibirán en la cancha del estadio Azteca a los Guerreros del Santos con la intención de separarse como líderes de la clasificación y lograr su décima victoria consecutiva.

Para este partido, el director técnico Fernando Ortiz volvería a contar en el cuadro titular con Guillermo Ochoa quien se perdió al partido anterior ante el Necaxa y fue relevado por Oscar Jiménez.

Posible alineación contra el Santos

Luego de haber logrado ante los Rayos del Necaxa su novena victoria consecutiva, las Águilas del América buscarán un décimo triunfo seguido ante el Santos y este podría ser el equipo titular del director técnico Fernando Ortiz. Guillermo Ochoa en la portaría; una defensa intergada por Emilio Lara, Sebastián Cáceres, Néstor Araujo y Luis Fuentes; en el medio campo repetirían Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo con Alejandro Zendejas y Jonathan Rodríguez por los costados; Diego Valdés y Henry Martín completarían la formación.

Brian Rodríguez ya saborea el clásico contra Chivas

Paso a paso, el América ha conseguido nueve victorias consecutivas y ante el Santos buscarán la décima. El volante extremo uruguayo Brian Rodríguez sabe bien que los Guerreros ameritan toda la atención, pero ya se sabora el clásico nacional contra las Chivas del Guadalajara. "Ahora pensando más en Santos, que es el partido que viene ahora, y luego nos enfocaremos en Chivas. Es un clásico muy importante y la verdad queremos ganarlo. Nunca lo he jugado, no sé mucho. Los clásicos no se pierden", dijo el atacante charrúa.