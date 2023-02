En lo que va del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, los delanteros de las Águilas del América han vivido situaciones muy diferentes, por ejemplo el uruguayo Federico Viñas ha jugado muy pocos minutos debido a una lesión y su salida del equipo azulcrema estuvo en vías de concretarse.

Otro atacante que estuvo a punto de irse y que su salida del América prácticamente es inminente es el colombiano Roger Martínez. El atacante que vive mejor momento es Henry Martín quien en el Clausura 2023 busca el campeonato de goleo individual que no pudo concretar en el Apertura 2022.

Se viene el regreso de Federico Viñas

El torneo Clausura 2023 ha sido especialmente complicado para Federico Viñas ya que se manejaron varias posibilidades de salir del América además de que por lesión sólo ha jugado 35 minutos y se perdió las convocatorias más recientes, pero el delantero uruguayo ya podría volver para el partido de la sexta jornada contra el Necaxa.

Roger Martínez se deshizo en elogios para Henry Martín

Tanto Henry Martín como Roger Martínez se encargaron de rescatar el empate para el América contra el Santos en la quinta jornada del torneo Clausura 2023. El delantero colombiano elogió al mexicano que marcha como líder de goleo individual: "Sinceramente yo me pongo muy contento por Henry (Martín), la verdad se lo merece y bastante. En el tiempo que he estado aquí he visto como ha luchado, como ha trabajado bastante por lo que hoy ha conseguido y me pongo muy feliz por eso, porque se lo merece, trabajó mucho por eso. Siempre trato de decirle a mis compañeros que disfruten del futbol, esto hay que disfrutarlo porque es lo que nos gusta y lo que hacemos".