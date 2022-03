El ambiente del futbol no puede abstraerse de lo que sucede en el resto del mundo. Mucho menos con un caso como el que acapara la atención de los últimos días y que mantiene en vilo, principalmente, a Europa del Este. En ese contexto, la fecha ocho del Torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, estará marcada por un pedido de paz que lanzarán cada uno de los participantes.

Pero la moción no habría sido confeccionada por los organizadores del certamen. Al parecer, según cuenta El Francotirador del periódico RÉCORD en su publicación de este martes primero de marzo, la idea se desprendió de una reunión que se desenvolvió días atrás, solamente, entre representantes de dos instituciones.

En teoría, cuando los altos mandos de las Águilas del América y los de los Pumas de la UNAM asistieron a la junta a la que se autoconvocaron para planificar el plan por un Clásico Capitalino en armonía, coincidieron en que de alguna manera debían manifestarse ante el conflicto que se vive por estas horas entre Rusia y Ucrania.

Tanto los azulcremas como los auriazules habían imaginado un parche en sus playeras, pero la Liga MX le solicitó que se detuvieran en la intención, con el único motivo de compartirla con el resto de los participantes y que, en conjunto, amplificaran la súplica de paz en cada uno de los cotejos de la octava jornada del Torneo Grita México C22.

Así comienza la jornada ocho del Torneo Grita México C22 de la Liga MX

Este martes comienza la fecha ocho del Torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX con cinco partidos. En el primer turno que será a las 19:00 horas, jugarán: Deportivo Toluca vs. Tijuana y Puebla vs. Juárez. En tanto que desde las 21 América recibirá a Querétaro, León a Monterrey y Mazatlán lo propio con Necaxa. Mañana completan Atlas vs. Pachuca, Tigres vs. Cruz Azul, San Luis ante Chivas y Santos contra Pumas.