Si hay una celebridad a la que se le considera toda una rompe corazones sin duda es la actriz mexicana, Kate del Castillo, quien desde muy joven ha sido el deseo de muchos, pero pocos en su cuenta pueden presumir que fueron parte de la protagonista de “La Reina del Sur”, y en su afamada lista de enamorados se encuentran estrellas del deporte como lo son Luis García Postigo, Saúl “Canelo” Álvarez y el dueño de las Águilas del América, Emilio Azcárraga Jean.

Recientemente Kate revivió sus romances para “E! entertaiment Television”, en donde confesó quienes han sido sus parejas, entre las que destacan el ex futbolista y ahora comentarista de TV Azteca, Luis García, con quien se casó en 2001 y tan solo 3 años después decidieron divorciarse sin dar más detalles, pero fue en 2007 cuando la actriz decidió romper el silencio y a través de un libro reveló que sufrió violencia doméstica por el ex futbolista de América.

Otro de sus amores poco conocidos es nada más y nada menos que el dueño de las Águilas del América, con quien duró casi dos años en su juventud, y del cual de acuerdo a ella y sus allegados estuvo muy enamorada, al grado en que pensaron en casarse, pero un ultimátum por parte del mandamás del conjunto de Coapa habría acabado con el encanto, pues este le habría pedido dejar su carrera para que pudieran seguir juntos.

“Terminé enamorada de él. Yo creo le metieron muchas cosas, no me consta nada, pero hubo algo raro ahí, porque me pidió elegir entre él y mi carrera, y obviamente yo ya sabía que quería y por ello preferí mi carrera”, confesó Del Castillo, quien consideró este comentario como una falta de respeto porque su trayectoria nunca había dependido de él, y sabía que así seguiría sin importar el rumbo de su relación.

Mientras que el romance que se dio más natural para la también activista por los derechos de los latinos en Estados Unidos, fue el que protagonizó con el boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez, así lo dio a conocer en una entrevista para el show matutino de Univision, “Nuevo Día”, en donde Kate dijo que en abril de 2019 todo fue viento en popa entre ellos, pero al final ambos famosos se dieron cuenta que conectaban mejor como amigos, así que “lo dejaron por la paz”, apuntó la famosa actriz.