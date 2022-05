Este mismo miércoles, Las Águilas del América estarán haciendo su estreno en la Liguilla del Clausura 2022 de la Liga MX visitando en el Estadio Cuauhtémoc al Puebla, por el partido de ida de los Cuartos de Final. Tras sortear la crisis futbolística que derivó en la salida de Santiago Solari, Las Águilas metieron un gran sprint final en la Fase Regular para terminar adueñándose de la cuarta posición y sortear así el Repechaje.

Con Fernando Ortiz como entrenador y un plantel lleno de confianza, la ilusión ahora pasa por poder conquistar el título, algo que no ocultó Guillermo Ochoa en sus últimas declaraciones concedidas a TUDN. "Me gustaría una final América vs Chivas. Pero hay que ir paso a paso. Creo que mucho de lo que homos conseguido en este torneo fue por ir partido a partido", señaló.

Con el Mundial de Qatar a la vista, el portero del seleccionado mexicano confesó que sueña con poder redondear un gran año, tanto a nivel de clubes como con El Tri. “Mi sueño ahora mismo es poder entregarle un campeonato a la gente de América, a mi familia que son los que sufren conmigo las derrotas y festejan los triunfos. El hacer algo histórico con la Selección Mexicana y por qué no, quizás jugar con el Real Madrid, todavía no me retiro”, manifestó.

La referencia al Real Madrid que hizo en tono de broma se desprende de un viejo sueño que el portero de Las Águilas confesó tener y que cada vez parecería más difícil poder cumplir. Con 36 años y habiendo tomado la decisión de haber dejado el futbol europeo para regresar a Coapa, ni siquiera una actuación estelar en el Mundial de Qatar parecería suficiente para llevarlo al gigante español, que actualmente tiene en sus filas a porteros de la talla de Thibaut Courtois y Andriy Lunin; además de otros prospectos jóvenes y de gran talento como Luis López y Toni Fuidias.

Elogios de Ochoa a Fernando Ortiz

También en diálogo con TUDN, Memo Ochoa fue muy elogioso del trabajo que ha realizado Fernando Ortiz desde que le tocó reemplazar a Santiago Solari asumiendo el rol de entrenador como interino, pero habiendo logrado resultados que lo hacen merecedor de consolidarse en el cargo. “El Tano es un entrenador que es tranquilo, que le da mucha calma al jugador, que lo deja ser dentro de la cancha, que te da ese espaldarazo de confianza, al que juega y al que no. Con su trabajo y esa cercanía que tiene con el jugador ha podido ganarse muy rápido el cariño del grupo”, reconoció.