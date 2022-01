En el futbol latinoamericano se sabe de sobra que las Águilas del América tienen dinero suficiente para obtener fichajes de gran importancia y costo, y al parecer en Uruguay lo han visto como una oportunidad de conseguir jugosas ganancias haciendo algunas tretas en ciertas negociaciones, como es el caso de Brian Ocampo.

De acuerdo a Marca, el equipo Nacional quiere aprovechar que los azulcremas han demostrado un gran interés por Ocampo, y por ello estarían buscando una discreta tajada del traspaso del futbolista, al igual que su representante, quien de acuerdo a dicho medio, ha hecho algunas gestiones para trabar las negociaciones con los americanistas.

Ambos personajes habrían detenido las negociaciones pues pretenderían que el futbolista pudiera alargar su vínculo con el club charrúa, con el cual ya ha terminado su contrato, pero el objetivo principal de Nacional sería que, si se mantiene un contrato vigente estos podrían venderlo a un alto costo que derivaría en una buena cantidad que iría directo a las arcas del equipo sudamericano.

Esta estrategia estaría siendo apoyada por el agente del futbolista, quien estaría estirando demasiado la liga con los de Coapa, quienes son viejos lobos de mar, y que saben que no es momento para abrir la cartera con tanta confianza, y menos por un jugador que no ha sido probado fuera de su país, y que realmente no es garantía de éxito, pues ya tienen experiencia en este tipo de fichajes “prometedores” y que no han sido tan fructíferos.