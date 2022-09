Cuando comenzó el Apertura 2022, Henry Martín era muy criticado por los aficionados del América. Su poca eficacia goleadora en los últimos torneos le valió incluso ser uno de los candidatos para salir en el último mercado, ya que parecía comenzar muy relegado en la consideración de Fernando Ortiz. Sin embargo, ahora, el atacante ya lleva ocho goles en el certamen y ha logrado revertir la situación.

En diálogo con ESPN, el atacante de las Águilas contó cómo vive uno de los mejores momentos de su carrera: "Tienes que confiar en lo que sabes hacer. Saber que sabes hacer tu trabajo y ya. Es confianza, disfrutar. Hablaba del regreso de este Henry de disfrutar. Lo estoy disfrutando y estar en este equipo. Entre más alto llegues, más presión y exigencia hay y puedes dejar de disfrutar algo que hacías de niño por gusto, que es algo que elegiste y nadie te obligó".

Para Henry Martín, cuando se llega a los niveles más altos, la obligación por competir y obtener resultados pone en segundo plano otros aspectos: "Pierdes esa parte y al hablar con psicólogo y estar enfocado, regresa esa parte de disfrutar. Dormía, pero no descansaba en 8 o 10 horas", dijo respecto al momento que atravesó sin poder ser eficaz de cara a portería, a tal punto de que fue uno de los apuntados para salir en el último mercado.

"Genera presión, porque no quería irme, quería quedarme. Nunca se acercó el Presidente o Diego Ramírez (director deportivo) para decirme que había opción. Yo lo veía todo por fuera y me preguntaba si era cierto. Genera presión y miedo de salir porque estas a nada del Mundial y lo que te puede dar este equipo. Como nueve te asisten muchos, tienes mucha llegada y me puse las pilas para trabajar en lo mental, porque me comía mucho la cabeza", reflexionó Henry Martín.

Los goles de Henry Martín

El atacante del América comenzó a mostrar todo su potencial goleador en los amistosos frente a Manchester City y Real Madrid, donde marcó en ambos. Luego, vino un doblete ante León, otro más ante Juárez, uno ante Pachuca, Cruz Azul, Mazatlán y Atlético de San Luis.