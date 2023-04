Fernando Ortíz al mando del Club América ha obtenido grandes resultados, sin embargo, aún no ha podido lograr el máximo objetivo del título. Es en este Torneo Clausura 2023 que las Águilas aspiran a volver a gritar "campeón", y ya han dado el primer paso: tienen el boleto directo a la Liguilla casi asegurado, ubicándose en estos momentos en la segunda colocación.

De acuerdo al rendimiento conseguido desde marzo de 2022 a esta parte, todo parecería indicar que el Tano tiene lo necesario para quedarse en el banquillo Azulcrema cuando culmine su contrato en junio de 2023. Sin embargo, esto estaría lejos de concretarse, pues así lo reveló el presidente deportivo de la institución.

De acuerdo a las propias palabras de Santiago Baños, la continuidad de Ortíz en América no está asegurada, al remarcar que en Coapa todo depende de los resultados que obtenga en la Liguilla, los cuales serán un factor fundamental a la hora de las pláticas de renovación, las cuales se darían después de terminada la participación.

Santiago Baños sobre la continuidad de Ortíz: "Falta la Liguilla"

“Aquí todos estamos bajo observación constante y todo es con base en resultados, lo he platicado con él, no hay prisa. Él termina su contrato en junio y está la relación clara. Quedamos en platicar cuando finalice el torneo. No es cierto que ya esté renovado, firmó por un año, finaliza en junio y estamos a la espera de sentarnos y ver hacia dónde vamos. Hay que esperar. Los números son muy buenos, pero al final del día falta la Liguilla, por lo general es otro torneo y veremos cómo procede todo. No hay prisa”, declaró ante los micrófonos.

“Ustedes mismos saben la exigencia de este equipo, es dar resultados y campeonatos y estamos en deuda con la afición. Esperemos que podamos saldar esa cuenta pendiente y levantar la ansiada 14”, completó el alto mando del América.