Finalmente, América confirmó la llegada de Luis Malagón al Nido de Coapa luego de que se haya dado la salida de Guillermo Ochoa. Por otro lado, una de las grandes preguntas a responder es lo que hará Óscar Jiménez y el conjunto Azulcrema con su vínculo. Debido a esto, repasamos todo lo que se sabe con una de las negociaciones más sensibles en el equipo que dirige Fernando Ortiz

La llegada de un nuevo portero era sabida debido a que Giménez había confirmado que se iba del club si Memo renovaba con las Águilas. Al final, el guardameta del Tri se fue en busca de su revancha en el futbol europeo cuando vista la playera de la Unione Sportiva Salernitana de la Serie A de Italia.

Sin embargo, la historia de Óscar Jiménez con América aún no está definida debido a que se le vence el contrato el próximo 31 de diciembre. A esto se le suma la llegada deLuis Malagón, proveniente de Necaxa, por lo que no queda claro si él será o no el titular post Guillermo Ochoa.

A su vez, fuentes del club le pudieron confirmar a Bolavip que aún no está garantizada la continuidad del portero en el Nido de Coapa y que todo puede pasar. De esta manera, la afición Azulcrema deberá a esperar a los próximos días para saber bien lo que decidirá la directiva con un futbolista que busca ser titular con las Águilas o con otro equipo.

Miguel Layún se queda en América

Por otra parte, en la tarde de hoy surgió el fuerte rumor de que Miguel Layún tenía avanzada las negociaciones para ir León. Sin embargo, desde el interior de América informaron que el lateral derecho no se mueve del club.