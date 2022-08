El mercado de pases del Torneo Apertura 2022 es la oportunidad que tanto esperaban algunos talentos mexicanos, que finalmente dieron el salto a Europa. Los casos más importantes son los de Santiago Giménez y Jorge Sánchez, quienes ahora continuarán su carrera en Países Bajos al defender los colores de Feyenoord y Ajax respectivamente.

Sin embargo, hay otros ejemplos que aunque no son tan sonados, de igual modo contribuyen al crecimiento de la legión mexicana en el Viejo Continente. Uno de ellos es Dagoberto Espinoza, joven promesa de las fuerzas básicas del América que ahora tendrá la oportunidad de probar suerte en Bélgica, concretamente en el Cercle Brugge.

De acuerdo a lo anunciado por el club europeo, Espinoza llega en calidad de préstamo por una temporada y ahora en principio será parte del equipo juvenil. “Dagoberto Espinoza, de 18 años, jugará en el Jong Cercle (Sub 23) esta temporada. El internacional juvenil está cedido por el Club América hasta el final de la temporada", reza el comunicado.

Vale destacar que esta no es la primera apuesta que hace el Cercle Brugge por un talento mexicano, pues hace tan solo unos días hizo oficial la incorporación de Teun Wilke. De esta manera, ya son tres los jugadores aztecas que militan en el futbol belga, contando a Gerardo Arteaga que es titular indiscutible en el Genk.

La trayectoria de Espinoza

Se trata de un mediocampista que ha hecho todo su proceso de formación en las fuerzas básicas del América. Dagoberto pasó por las categorías Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 18 y Sub 20 del club, por lo que se trata de un talento con el ADN de las Águilas. Ahora tiene la oportunidad de intentar consolidarse en el Viejo Continente.