Días complicados se vivieron en Alianza Lima en las últimas jornadas, luego de que saliera a la luz una denuncia grave por un presunto caso de abuso ocurrido en Uruguay y que involucra a futbolistas del plantel. La situación generó un fuerte impacto institucional y obligó al club a tomar decisiones inmediatas mientras el tema avanza por los carriles correspondientes.

En un primer momento, los nombres señalados fueron Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, pero con el correr de las horas surgió nueva información que amplió el alcance del caso. De acuerdo con lo informado por el periodista Kevin Pacheco, Pedro Aquino, ex jugador del Club América, también fue apartado del plantel profesional.

Alianza Lima tomó una decisión firme

La postura del club fue clara y contundente. Más allá de trayectorias, salarios o peso dentro del vestuario, la directiva decidió actuar bajo un mismo criterio para todos. En Alianza Lima entienden que la institución está por encima de cualquier futbolista y que quienes estuvieron involucrados en el hecho no continuarán formando parte del equipo.

La determinación se basó en un principio interno: quien haya participado de la situación denunciada no seguirá vinculado al club. La idea fue marcar un límite y dejar en claro que no habrá excepciones ni contemplaciones cuando se trata de conductas que afectan la imagen y los valores de la institución.

En las últimas horas, el periodista Phillip Butters brindó más detalles sobre lo ocurrido y apuntó directamente a lo que habría sucedido con el ex jugador del América: “Zambrano entra al cuarto de la señorita y comienzan a tomar junto con Trauco, Aquino y Peña. Advíncula también estaba invitado, pero se negó a bajar. Ellos suben a buscar a Advíncula y él se niega a bajar. Todo está en video”, afirmó.

Butters amplió su relato y sostuvo: “Zambrano ya había premeditado invitar a las señoritas porque pagó la cuenta. Zambrano llama a sus compañeros y los mete en un problema. Reitero, Advíncula siempre se negó a bajar y a tener siquiera un contacto visual con la amiga de la amiga”.

