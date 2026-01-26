Es tendencia:
logotipo del encabezado
EX AMÉRICA

Alianza Lima separa al ex-América Pedro Aquino tras conocerse caso de abuso

El futbolista con pasado en Las Águilas fue apartado de su institución luego del escándalo que se armó en los últimos días.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Pedro Aquino separado en Alianza Lima.
© Getty ImagesPedro Aquino separado en Alianza Lima.

Días complicados se vivieron en Alianza Lima en las últimas jornadas, luego de que saliera a la luz una denuncia grave por un presunto caso de abuso ocurrido en Uruguay y que involucra a futbolistas del plantel. La situación generó un fuerte impacto institucional y obligó al club a tomar decisiones inmediatas mientras el tema avanza por los carriles correspondientes.

Publicidad

En un primer momento, los nombres señalados fueron Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, pero con el correr de las horas surgió nueva información que amplió el alcance del caso. De acuerdo con lo informado por el periodista Kevin Pacheco, Pedro Aquino, ex jugador del Club América, también fue apartado del plantel profesional.

Tweet placeholder

Alianza Lima tomó una decisión firme

La postura del club fue clara y contundente. Más allá de trayectorias, salarios o peso dentro del vestuario, la directiva decidió actuar bajo un mismo criterio para todos. En Alianza Lima entienden que la institución está por encima de cualquier futbolista y que quienes estuvieron involucrados en el hecho no continuarán formando parte del equipo.

Publicidad

La determinación se basó en un principio interno: quien haya participado de la situación denunciada no seguirá vinculado al club. La idea fue marcar un límite y dejar en claro que no habrá excepciones ni contemplaciones cuando se trata de conductas que afectan la imagen y los valores de la institución.

En las últimas horas, el periodista Phillip Butters brindó más detalles sobre lo ocurrido y apuntó directamente a lo que habría sucedido con el ex jugador del América: Zambrano entra al cuarto de la señorita y comienzan a tomar junto con Trauco, Aquino y Peña. Advíncula también estaba invitado, pero se negó a bajar. Ellos suben a buscar a Advíncula y él se niega a bajar. Todo está en video”, afirmó.

¿Se cae el pase? Las diferencias que aparecieron entre América y Palmeiras por el fichaje de Raphael Veiga

ver también

¿Se cae el pase? Las diferencias que aparecieron entre América y Palmeiras por el fichaje de Raphael Veiga

Butters amplió su relato y sostuvo: “Zambrano ya había premeditado invitar a las señoritas porque pagó la cuenta. Zambrano llama a sus compañeros y los mete en un problema. Reitero, Advíncula siempre se negó a bajar y a tener siquiera un contacto visual con la amiga de la amiga”.

Publicidad

En síntesis

  • Alianza Lima apartó del plantel a Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Sergio Peña y Pedro Aquino.
  • El periodista Phillip Butters afirmó que existen videos del incidente ocurrido en una habitación en Uruguay.
  • Según el reporte, el futbolista Luis Advíncula se negó a participar en los eventos denunciados.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Pedro Aquino deja Santos Laguna y tiene nuevo equipo en su carrera
Liga MX

Pedro Aquino deja Santos Laguna y tiene nuevo equipo en su carrera

¿Otra salida en Santos? El 'prescindible' que conseguiría nuevo equipo lejos de México
Liga MX

¿Otra salida en Santos? El 'prescindible' que conseguiría nuevo equipo lejos de México

Santos Laguna y Fernando Ortiz buscan la salida de un futbolista
Liga MX

Santos Laguna y Fernando Ortiz buscan la salida de un futbolista

El jugador que Rayados tiene en carpeta para reemplazar a Germán Berterame
Rayados de Monterrey

El jugador que Rayados tiene en carpeta para reemplazar a Germán Berterame

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo