Cuando parecía que era prácticamente un hecho que Raphael Veiga sería nuevo refuerzo del América, una traba apareció en la negociación. Luego de varias semanas buscando un volante diferencial, las Águilas por fin encontraban al jugador que puede brindarle soluciones en el ataque.

Siguiendo la información de Mediotiempo, las negociaciones de la directiva del Palmeiras no se han cerrado debido a las condiciones que desde Brasil buscan imponer al conjunto azulcrema. Ahora, ambas partes buscan destrabar la operación.

En lo que respecta a la traba en sí misma, el mismo medio aporta que las Águilas están interesadas en el volante a préstamo, mientras que el Verdao accedería a dicha cuestión, pero con muchas condiciones para que el equipo mexicano lo compre sí o sí al final. En el Nido estarían lejos de aceptar dicha cuestión.

Se trabó el pase de Raphael Veiga a América. [Foto: Getty Images]

En contrapartida, los Azulcremas quieren establecer ciertos requisitos en el contrato para adquirirlo con base en objetivos que, de no cumplirse, los eximirían de adquirir al futbolista, pero el Verdao solo lo prestaría con obligación de compra. Ahí están las posturas claramente opuestas.

Para colmo, el futbolista brasileño no solo fue parte del banquillo del equipo ante Sao Paulo en el Campeonato Paulista, sino que, además, hasta entró al campo de juego al minuto 88, faltando solamente dos minutos para cumplir el tiempo reglamentario.

¿Cómo fue el 2025 de Raphael Veiga en Palmeiras?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el mediocampista de 30 años fue parte de 53 compromisos, siendo titular en 31 de ellos. Marcó 7 goles y realizó 12 asistencias, dejando en claro que, más allá de ser un elemento que perdió lugar en el onceno titular del equipo, sigue teniendo un gran impacto.

