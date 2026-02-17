El próximo viernes el Club América se enfrentará a Puebla en la Jornada 7 de la Liga MX en el Clausura 2026, por lo que André Jardine esperaba contar ya con todos sus elementos listos para este duelo. Sin embargo, esto va a tener que esperar porque habría un par de bajas en el plantel que no fueron consideradas hoy en el entrenamiento.

Las 2 bajas en el América

De acuerdo con lo mencionado por Julio Ibáñez de TUDN, en la práctica de este martes el equipo azulcrema contó con dos bajas en el entrenamiento. El primero en ausentarse fue Thiago Espinosa y es que el refuerzo parece tener aún complicaciones con la altura y el tema de su visa de trabajo, por lo que no está disponible.

La segunda ausencia es la de Israel Reyes, el defensa central ha hecho dupla con Sebastián Cáceres en la zaga, pero en esta ocasión esto le abriría la posibilidad a Ramón Juárez para poder estar en el cuadro titular. Hasta el momento no se detalla su situación, pero tendría que ver con un tema muscular que no ha podido superar.

Hasta el momento no aparecen en el grupo, pero no es muy seguro que queden fuera de la plantilla, ya que son los elementos con los que ya esperaría contar André Jardine. El problema es que no sería así y ahora tendrían que acoplarse con las piezas que sí han recuperado como es el caso de Henry Martín o de sus otros dos refuerzos brasileños.

Se podría sumar una baja más

Aunque también en la práctica ya está listo Alejandro Zendejas, se ha mencionado que no está al 100% por eso no lo arriesgaron en el Clásico Nacional. Es por esta razón que no iría como titular para este duelo, aunque sí podría sumar minutos, todo depende de cómo haya evolucionado en los próximos días.

En síntesis

