En los últimos partidos del Club América, frente a Olimpia y ante Chivas, Kevin Álvarez ha sido el jugador que más han señalado, incluso en el Estadio Ciudad de los Deportes salió abucheado por la afición azulcrema. De esta manera, la afición ha pedido su salida del equipo y eso ha terminado por afectar el rendimiento del lateral derecho.

¿Castigarán a Kevin Álvarez?

Sin embargo, esos errores podrían tener un “castigo”, ya que de acuerdo con el periodista Juan Carlos Zúñiga el jugador azulcrema no vería la titularidad en este partido y sería Aarón Mejía, el nuevo refuerzo de las Águilas quien se encargaría de estar en esa posición para este encuentro ante Puebla el próximo viernes en el Estadio Cuauhtémoc.

Hay que dejar en claro que Kevin no pudo concretar las jugadas, pero todo parece indicar que aunque se le ha criticado por la anotación que les hizo Chivas, fue precisamente en ese partido donde parecía que las indicaciones de André Jardine habrían sido que fueran hacia adelante por las bandas, como lo hace regularmente.

Esto se pudo notar porque en varias jugadas de gol, aunque erradas pudimos ver a Kevin y a Cristian Borja adelante. Es por ello, que esta decisión no sería precisamente para castigar a Álvarez, sino para que no se enganche con la afición y tampoco se pierda la confianza del futbolista, ya que aunque Israel Reyes ha ocupado esa posición, no es del agrado del estratega.

Aunque esto es algo que no ha confirmado el equipo, sí se espera que el exjugador de Xolos tenga esta oportunidad de conseguir su primer encuentro como titular. Por lo pronto el mismo Kevin sigue entrenando con la escuadra azulcrema como se le pudo ver el día de hoy en Coapa en espera de este próximo duelo.

