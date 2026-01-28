André Jardine le ganó la pulseada a Diego Ramírez: América comunica nuevo rol del Director Deportivo

Después de varios días de especulaciones sobre una relación rota entre Diego Ramírez y André Jardine, finalmente el Director Deportivo deja su cargo en Club América tras cuatro años al frente del primer equipo varonil. La noticia marca el fin de un ciclo y confirma que no había posibilidad de reconciliación con el entrenador.

El club difundió hace apenas unos minutos un comunicado oficial en el que confirma que Ramírez ya no continuará como Director Deportivo del primer equipo, aunque seguirá vinculado a la institución en otros proyectos estratégicos. Esta decisión refleja la necesidad de mantener el rumbo del club mientras se reestructuran algunas áreas de liderazgo deportivo.

A pesar de su salida del cargo principal, la institución anunció que Ramírez seguirá colaborando en la implementación de proyectos del club y del Grupo Ollamani, lo que permitirá aprovechar su experiencia y conocimiento dentro del ámbito deportivo y organizativo.

El comunicado completo del Club América

“El Club América informa que Diego Ramírez deja el cargo de Director Deportivo del Primer Equipo Varonil con la finalidad de continuar su crecimiento profesional a través de la implementación de proyectos de desarrollo deportivo en conjunto, entre otros, con el Club y con otras subsidiarias del Grupo Ollamani.”

“Diego, en su primera etapa dentro del Club colaboró para la obtención de un título de liga, mientras que en una segunda etapa ha sido una pieza fundamental en el proyecto deportivo del Club, así como en la conformación de la estructura actual del Primer Equipo Varonil, además de formar parte integral del reciente logro histórico obtenido por las Águilas: el Tricampeonato.”

“Desde su llegada a Coapa, Diego se ha caracterizado por su profesionalismo y búsqueda constante de la excelencia por lo que estamos convencidos de que este cambio en su camino es un paso más hacia su consolidación como un ejecutivo de primer nivel en el futbol.”

“Estamos muy entusiasmados por su nueva etapa, y estamos ciertos de que continuaremos escribiendo historias de éxito en conjunto.”

En síntesis