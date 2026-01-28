En América las cosas no están para nada bien, y los problemas no solo son futbolísticos. La tensión dentro del club se ha intensificado entre los directivos y el entrenador brasileño, André Jardine, lo que preocupa a aficionados y medios de comunicación por igual.

En las últimas horas comenzaron a circular rumores sobre posibles cambios en la directiva después de que se conociera que la relación entre el Director Deportivo, Diego Ramírez, y Jardine estaba totalmente rota. La noticia generó un fuerte debate sobre la gestión interna en el club y cómo esto podría afectar los próximos movimientos en el mercado de fichajes.

En un principio no se reveló qué había provocado la ruptura, pero ahora Carlos Ponz, periodista de Diario Récord, explicó que todo surgió cuando Ramírez quiso imponer el fichaje de Kevin Castañeda, un jugador que no estaba en los planes de Jardine.

“Discrepante. Entre las situaciones que dieron al traste con la relación del cuerpo técnico de Jardine con Diego Ramírez en el Nido, me cuentan que estuvo la de la opción de llevar a Kevin Castañeda como refuerzo esta ventana, un jugador que viene de Tijuana, el club donde trabajó el director de futbol de las Águilas y dejó contactos, que además es parte de Pitz Group, la agencia que le da más soluciones al conjunto de Coapa. El estratega no lo quiso y el directivo insistía en que llegara. Al final, se impuso la decisión del entrenador y aumentó la grieta”, escribió Ponz en su columna.

El conflicto dejó en evidencia la grieta entre cuerpo técnico y directiva, y cómo la influencia de ciertos agentes y exclubes puede generar tensiones dentro de América. Esta situación preocupa, sobre todo, de cara a la planificación de refuerzos para la temporada que viene.

El futbolista que si pidió Jardine

El entrenador tiene claro cuál es su prioridad: el fichaje de un compatriota. Hablamos de Raphael Veiga, jugador del Palmeiras, por el que el club sigue negociando, aunque todavía no han logrado cerrar la operación. El estratega confía en que Veiga pueda aportar calidad y experiencia al mediocampo de las Águilas.

En síntesis