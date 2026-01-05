André Jardine y el Club América continúan en la búsqueda de jugadors para reforzar la plantilla de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El entrenador brasileño tiene en claro cuáles son las posiciones a reforzar y una de ellas es el mediapunta.

Aunque las Águilas todavía no anunciaron salidas, hay rumores de que el chileno Víctor Dávila podría abandonar el equipo y estos crecieron con el interés concreto de América por Emiliano Gómez, futbolista uruguayo de Puebla. Según ESPN, la directiva ya se encuentra en negociaciones avanzadas y el fichaje podría concretarse más temprano que tarde.

Emiliano Gomez enfrentó a América con Puebla (GETTY IMAGES)

En un primer momento, Puebla había tasado a Gómez en 5 millones de dólares, pero luego de las pláticas se habría acordado bajar ese monto a 4.5 millones. Se vienen días cruciales, pero todo apunta a que Emiliano -quien registró seis goles y cuatro asistencias en el Apertura 2025- podría vestirse de azulcrema.

Emiliano Gómez -de 24 años- comenzó su carrera en Defensor Sporting y luego pasó por Boston River, Sassuolo y Albacete antes de desembarcar en Puebla. Ahora, podría dar un nuevo salto en su carrera al llegar al equipo más ganaro de México.

América presentó a su primer refuerzo

Las Águilas anunciaron este domingo el fichaje de Rodrigo Dourado. El centrocampista brasileño de 31 años llega al Nido procedente de Atlético San Luis y firmó contrato por tres años con opción a uno más.

