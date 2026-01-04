Estamos a una semana de que empiece la Liga MX y con ello los movimientos en el mercado de fichajes están cada vez más rápidos. En esta ocasión se sabe que para el siguiente torneo habrá cambios, uno de ellos será que el Mazatlán se irá de la Primera División y el Atlante que está en la Liga de Expansión MX volverá al Máximo Circuito por venta.

Precisamente esto ha generado que haya varios cambios en los clubes, tanto los que buscan jugadores en esta liga de ascenso, así como los que no tienen oportunidad en estos equipos y buscan una posibilidad en ésta. Uno de estos movimientos se daría con un jugador que se pensaba volvería al Nido en este semestre.

El nuevo equipo de Illian Hernández

Fue en el primer título del América rumbo al tricampeonato, cuando en los Cuartos de Final el Pachuca casi eliminaba a las Águilas, ahí Illian Hernández se alió con Julián Quiñones para conseguir el tanto que los ponía en la semifinal. De esta manera, el jugador que era propiedad de Pachuca se ganaba un lugar en el corazón de los americanistas.

Sin embargo, su préstamo terminó y el delantero se tuvo que regresar a los Tuzos, equipo en el que tampoco le dieron minutos. Con la idea de que saliera de la escuadra como agente libre, se esperaba que la directiva del América lo fuera a conseguir ahora que no tenía que pagar por él, pero su destino ahora será el equipo de Los Potros.

Ante las bajas intermitentes de Henry Martín y Rodrigo Aguirre, André Jardine se quedó con opciones como Raúl Zúñiga y Patricio Salas, por lo que ya no le dio cabida al futbolista de los Tuzos. Ahora su futuro será en la Liga de Expansión con la ilusión de que en el próximo torneo pueda estar en la Primera División con la escuadra y jugando también en el Estadio Azteca.

En síntesis

