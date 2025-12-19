Este 18 de noviembre, la plantilla de América volvió a los entrenamientos tras dos semanas de vacaciones, marcando el inicio de la pretemporada rumbo al Clausura 2026 que iniciará el mes próximo. La jornada estuvo enfocada en exámenes médicos y pruebas físicas.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, acorde a lo que aportó Claro Sports, una ausencia llamó la atención durante el regreso, que fue la de Allan Saint-Maximin. El atacante francés no estuvo con el resto del grupo debido a que recibió un permiso especial por una situación personal tras el fallecimiento de un ser querido.

Tweet placeholder

El mismo medio informó que la ausencia estaba contemplada y avalada por la directiva y el cuerpo técnico, quienes mantienen comunicación constante con el jugador. La expectativa es que el galo se integre en las próximas horas para comenzar de manera gradual los trabajos de pretemporada.

Publicidad

Publicidad

Además, el primer día incluyó trabajos ligeros y trabajos específicos orientados a reacondicionar al plantel después del receso. La información recabada en esta etapa será clave para diseñar planes individuales de entrenamiento, ajustar cargas y establecer una progresión adecuada para los futbolistas.

¿Cómo fue el Apertura 2025 de la Liga MX de Allan Saint-Maximin?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el atacante europeo disputó 13 partidos con los Azulcremas, siendo titular en 7 de ellos. Marcó tres goles y realizó dos asistencias. Si bien, no logró asentarse como titular indiscutido, el próximo torneo puede ser importante con una buena pretemporada.

ver también Fichajes Liga MX 2026: el jugador que buscará el América cuando libere plaza de extranjero

En síntesis

Allan Saint-Maximin se ausentó del inicio de pretemporada por el fallecimiento de un ser querido.

se ausentó del inicio de pretemporada por el fallecimiento de un ser querido. El atacante del América cuenta con permiso especial de la directiva y el cuerpo técnico.

cuenta con permiso especial de la directiva y el cuerpo técnico. Durante el Apertura 2025, el jugador francés disputó 13 partidos y anotó tres goles

Publicidad