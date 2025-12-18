El Club América había comenzado el año con sus expectativas más altas que nunca, y lo terminó de la peor forma posible. Los sueños de tetracampeonato se desvanecieron pronto, y las ilusiones de ganar algo esta temporada acabaron con la tempranera eliminación del Apertura. Así, la afición no será tolerante con la directiva con vistas al mercado de invierno.

Luego del doloroso golpe en casa ante Monterrey, las autoridades de las ‘Águilas’ se pusieron manos a la obra, pero no en las llegadas. Primero tienen que resolver una problemática clave: deben liberar plazas de extranjero para luego incorporar. Si no consiguen algún cupo de NFM, les será muy difícil contratar futbolistas de elite que no sean exclusivamente mexicanos.

De acuerdo a lo revelado por César Luis Merlo, que actualizó el estado del libro de pases del América, no le está siendo una tarea sencilla. Según el reportero, hay muchos jugadores azulcremas extranjeros ‘cómodos’ pese a tener poco lugar. Al ser un club grande y pagar buenos salarios, varios futbolistas que la dirigencia quiere quitarse de encima no se la hacen fácil al club para emigrar, y ponen trabas.

Publicidad

Publicidad

En este contexto, el club está buscando opciones para darlos a préstamo a otros equipos, sea de la Liga MX o del exterior, para desprenderse de ellos y liberar cupo. Rescindir contratos es más complejo, apunta el corresponsal, dado que implicaría ‘perder plata’ en las negociaciones. Mientras tanto, se demora la llegada de refuerzos al ‘Nido’ para el Clausura 2026.

ver también Ni Cruz Azul ni América: el club de la Liga MX al que Miguel Borja ofreció sus servicios

El fichaje que el América buscará cuando libere plaza de extranjero:

El especialista en mercado de pases pudo confirmar este jueves que, una vez conseguido un cupo extra, las ‘Águilas’ irán a fondo por Agustín Palavecino. Si bien hubo rumores en los últimos meses, ahora el periodista ratificó por sus fuentes dentro del club que el volante de Necaxa es el objetivo. Así, intentan acelarar en el tema plazas para poder ‘adelantarse’ en su contratación.

Al mismo tiempo, César Merlo comentó que Cruz Azul se encuentra en la misma situación exacta, con los cupos y con Palavecino. El reportero comentó que ‘La Máquina’ intentará comprar al mismo jugador que quiere el América, pero que sin plazas no puede hacerlo. “Siendo sincero, no sé quién va a ganar esta carrera”, confesó el cronista argentino en un stream para el portal Vamos Show este jueves.

Publicidad

Publicidad

Agustín Palavecino, el jugador que pretende el América [Foto: Getty]

Desde su llegada a los ‘Rayos’ del Necaxa, Agustín Palavecino aportó 11 goles y 10 asistencias en 58 juegos que disputó con la camiseta rojiblanca, en 4987 minutos. Lo cierto es que en el último torneo, su nivel cayó al igual que el de todo su equipo: apenas dos tantos y dos pases-gol en toda la campaña. No obstante y pese a ello, no deja de ser un jugador con potencial y con gran margen de crecimiento en un contexto favorable.

Por otra parte, advirtió CLM lo siguiente respecto al mercado de fichajes del máximo campeón mexicano, por fuera de la novela de Palavecino: “América suele ser un equipo que negocia lento, y sobre el final del libro de pases mete un bombazo. No esperen que el América meta billetazos de una”. Parece ser el principio de un largo invierno para la directiva azulcrema, con Santiago Baños a la cabeza…

Publicidad

Publicidad