Pensar en el Clásico Nacional Femenil aún es algo que requiere tiempo, si bien hoy empezamos febrero y este encuentro de América vs Chivas se llevará a cabo el domingo 22 de este mes, Ángel Villacampa tiene claro que no podrá contar con una de sus jugadoras que desde luego, esperaba que estuviera en un duelo tan importante.

Este domingo, el equipo azulcrema venció por goleada de 5-1 a Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes, el equipo venía muy bien, pero no fue suficiente para poder frenar a las subcampeonas de la Liga MX Femenil. Es por ello que en la rueda de prensa le preguntaron por una de las jugadoras que podría ser clave más adelante.

Aunque el equipo va muy bien en este arranque de torneo, se viene duelos complicados ante Cruz Azul, Rayadas y Guadalajara. Es por ello que para estos enfrentamientos Villacampa desearía contar con Isa Hass, quien en la Jornada 2 ante Xolas salió con una fractura en la nariz, la cual la ha mantenido fuera hasta el momento.

El técnico de las Águilas dio a conocer que la brasileña no podrá estar incluso en el Clásico, ya que es un proceso en el que va poco a poco, es decir, que no ve una recuperación por lo menos durante este mes. Esta es una noticia desafortunada, porque justamente llega como el refuerzo ideal que el conjunto estaba esperando.

“La verdad que los plazos que tenemos con ella yo lo dudo, porque aquí entre semana vamos a jugar cuatro partidos prácticamente, en condiciones normales en tres semanas quizá da más tiempo a una jugadora de recuperarse, aquí no creo que llegue para la última fecha del 22 de febrero”, ante ello es probable que sea hasta el juego de León, ya que se dará hasta el 13 de marzo.

En síntesis

América Femenil derrotó a Pumas con un marcador de 5-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

derrotó a Pumas con un marcador de en el Estadio Ciudad de los Deportes. Isa Haas será baja para el Clásico Nacional contra Chivas el 22 de febrero por fractura.

será baja para el Clásico Nacional contra Chivas el por fractura. El técnico Ángel Villacampa estima el regreso de la defensa brasileña hasta el 13 de marzo.

