Desde que el Club América tuvo que hacer el cambio al Estadio Ciudad de los Deportes, el conjunto femenil ha tenido muchas situaciones en contra. Cabe recordar cuando un tema de estacionamiento terminó en el veto de los encuentros y una fuerte pelea con autoridades de la misma delegación Benito Juárez.

Más adelante, un cúmulo de eventos evitó que el equipo pudiera jugar como local en este recinto y así una serie de eventualidades, las cuales han generado que la afición no sea tan constante como lo era en el Estadio Azteca. Además, con el tema de la reinauguración y la llegada de otros equipos las cosas no pararían para ellas.

Fuentes cercanas al equipo han comentado que la escuadra no jugaría más en el Coloso de Santa Úrsula y por eso se ha adecuado la Cancha Centanario, dando cabida a Cruz Azul y Atlante con sus equipos varoniles. Sin embargo, esto no se ha confirmado y ahora lo que perdieron fue una oportunidad muy importante para recuperar a la afición.

América Femenil pierde una sede

Este martes se dio a conocer que el Final Four de la Concacaf W se llevará a cabo en el Estadio Hidalgo. Los duelos entre las Águilas, el Gotham, el Washington Spirit y las Tuzas será en este recinto el próximo 20 de mayo. Y esto se dio a raíz de que su estadio azulcrema no fue el escenario que necesitaban para este evento.

De acuerdo con el periodista Ismael González, el tema de los diversos eventos en la Plaza de Toros evitó que esto pudiera llevarse a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes y ahora tendrán que jugarse en Pachuca. Esta era la posibilidad de que la afición estuviera más cerca del equipo y se perdió de nueva cuenta por temas de logística con este inmueble.

En síntesis

El Estadio Hidalgo será la sede oficial del Final Four de la Concacaf W.

El América Femenil disputará la semifinal el próximo 20 de mayo en el recinto de Pachuca.

El Estadio Ciudad de los Deportes quedó descartado por eventos en la Plaza de Toros.

