Este lunes la Concacaf dio a conocer el listado de los clubes que estarán en la edición de este año 2026 en la Champions Cup (Concachampions), por lo que el Club América dio una sorpresa registrando a tres de sus jugadores que parecían estar fuera de la plantilla para este torneo y que supuestamente un par de ellos están en gestiones con otros equipos.

Publicidad

Publicidad

Los 3 que continuarán en América

De acuerdo con este listado el primero de estos futbolistas es Víctor Dávila, el delantero está considerado para irse probablemente a Colo Colo, el problema con su posible salida es que no tiene ganas de salir de México y la directiva del conjunto chileno quiere que América absorba gran parte de ese sueldo que percibe, algo que no gusta.

El segundo jugador de las Águilas que está convocado es Raúl Zúñiga, la “Pantera” supuestamente con la información de Récord, no es del agrado de André Jardine, por lo que buscaban su salida a uno de los conjuntos colombianos que querían sus servicios. Sin embargo, también está considerado en este listado de Concachampions.

El tercero es Néstor Araujo, es un futbolista que aunque no ocupa plaza de extranjero también percibe un sueldo alto y no lo pueden costear algunos equipos a los que ha sido ofrecido. Sin minutos relevantes en el equipo se quedará un torneo más en el Nido y ahora es de los considerados para esta competencia.

Publicidad

Publicidad

Cabe mencionar que esta no es la lista oficial, ya que los clubes tienen la oportunidad aún de hacer ajustes, donde incluso nombres como el de Israel Reyes, por lesión, o el de Kevin Álvarez, en caso de que hubiera oferta para que saliera a otro equipo. Por el momento siguen siendo considerados dentro de la plantilla.

Orquín no aparece

El que llama la atención es precisamente Ralph Orquín, el lateral izquierdo, después de que se filtrara la información de que no renovaría con el equipo y que ya sacó su pasaporte extracomunitario como español ya no fue considerado en esta lista, lo que además confirma que en este semestre no tendrá minutos con el equipo como “castigo”.

ver también Ralph Orquín da un paso importante para irse como jugador libre del Club América con rumbo a Europa

En síntesis

El defensa Ralph Orquín quedó fuera de la lista de Concachampions tras negarse a renovar contrato.

quedó fuera de la lista de tras negarse a renovar contrato. El Club América registró a Víctor Dávila , Raúl Zúñiga y Néstor Araujo para la edición 2026.

registró a , y para la edición 2026. La lista no es definitiva, ya que aún se pueden hacer cambios en los últimos días.

Publicidad