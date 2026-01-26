Ralph Orquín acaba de poner en aprietos al Club América durante este Clausura 2026 y es que más allá de que podrían dejarlo sin minutos en la lateral izquierda, ahora también se iría a Europa sin que las Águilas se queden sin un solo peso y es que hoy se reveló una fotografía en la Embajada de España en México donde comprueba que su no renovación va en serio.

Recientemente se dio a conocer la noticia por Julio Ibáñez de TUDN, que Ralph no quería aceptar las condiciones para su renovación con América y se iría en el mes de junio libre, pero que esto era movido por su agente que le prometió llevarlo a Europa como cada uno de los jugadores que maneja esa agencia, pero se revelaron detalles extra.

¡Ralph ya es español!

Todo parecía ser un espejismo para irse sin dejarle nada al club, puesto que eso mismo se le había prometido a Obed Vargas, quien trabaja con ellos y tampoco firmó con el equipo de Coapa. Pero, de acuerdo con César Luis Merlo, quien compartió una foto del lateral izquierdo azulcrema, hoy estuvo en la Embajada y recibió la ciudadanía española.

Con ello, todo está encaminado a que pueda colocarse en un equipo en el Viejo Continente y podrá estar como jugador extracomunitario. Es por ello que se ve difícil que con esta decisión le den minutos como “castigo”. Y es que hubo más razones para que no tomara la propuesta que le daban en el Nido y fue el mismo periodista quien lo confirmó.

¿Por qué rechazó al América?

De acuerdo con su información, Toluca, Tigres y hasta Chivas buscaron quedarse con su fichaje, pero las condiciones que impuso América con los primeros dos eran ideales para él y las rechazó; la del equipo rojiblanco fue menor y por ello no se tomó en cuenta. Además apuntó que en América gana menos que estando en FC Juárez, por lo que decidió tomar su decisión.

