El Apertura 2025 de la Liga MX avanza a paso firme y la Fase Regular del torneo está a punto de llegar a su fin para darle paso a la parte más importante del torneo con la Liguilla. De a poco, el 2025 va entrando en la recta final y en el horizonte asoma un nuevo mercado de pases.

En el caso de América, tendrá que tomar decisiones muy importantes en el próximo mercado invernal, ya que varios jugadores de la actual plantilla no han rendido como se esperaba y la afición exige cambios urgentes para volver a ser protagonista del torneo.

Acorde a la información del periodista Jonatan Peña, los jugadores que están bajo la lupa para salir del cuadro de Coapa se encuentran el chileno Víctor Dávila y el arquero suplente Rodolfo Cota. Los dos estarían transitando sus últimas semanas en el equipo.

En cuanto al chileno, hasta el momento no ha logrado consolidarse ni responder a la inversión realizada por el club. Además, su falta de regularidad y las lesiones lo han convertido en uno de los futbolistas más criticados. El mexicano, por su parte, vive una situación diferente pero igual de incierta. El experimentado guardameta ha cumplido su rol como suplente. El propio jugador afirmó que desea terminar su carrera en un entorno donde tenga más minutos de juego.

Acorde al mismo comunicador, ambos futbolistas podrían tener la oportunidad de regresar a su ex equipo, el León. Dávila sería uno de los principales candidatos para reforzar al conjunto esmeralda en el próximo mercado invernal, mientras que Cota podría concretar su regreso, ya sea en diciembre o hasta el verano de 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar América por el Apertura 2025?

De cara a la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca estará visitando a Atlas el próximo sábado 1° de noviembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara. El cuadro escarlata va por la defensa del liderato de la tabla de posiciones.

