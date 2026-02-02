James Rodríguez está siendo uno de los protagonistas del mercado de fichajes en los últimos días. El destacado centrocampista colombiano de 33 años continúa sin firmar por ningún equipo tras su paso por León y fue ofrecido al América, club que acaba de perder a dos piezas importantes como lo son Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin.

El ’10’ de Colombia había sonado para Millonarios, pero esa opción se fue diluyendo y ahora hace ruido en Coapa. James necesita jugar y habría bajado sus pretensiones salariales con tal de tener ritmo competitivo a meses del Mundial 2026.

Ahora bien, a la espera de que se resuelva su futuro, Rodríguez estuvo presente en la Kings League y se prestó a un juego de preguntas y respuestas en el que eligió al mejor futbolista de la actualidad a nivel mundial. ¿La sorpresa? No eligió ni a Ousmane Dembélé ni a Lamine Yamal.

¿Quién es el mejor jugador del mundo para James Rodríguez?

El oriundo de Cúcuta recibió varias preguntas del creador de contenido español Adri Contreras (@adricontreras4) y en una de ellas le consultaron por el mejor jugador del mundo en la actualidad. Sin pensarlo mucho, James Rodríguez contestó: “Vinicius“.

Todas las respuestas de James Rodríguez

¿Qué tal estás del 1 al 10? | Respuesta: “10”.

| Respuesta: “10”. Si volvieras a nacer ¿Qué otro jugador te gustaría ser? | Respuesta: “Iniesta”.

| Respuesta: “Iniesta”. El mejor jugador del mundo es… | Respuesta: “Vinícius”.

| Respuesta: “Vinícius”. El mejor equipo del mundo es… | Respuesta: “Real Madrid”.

| Respuesta: “Real Madrid”. ¿Con qué jugador te pelearías en una velada de boxeo? | Respuesta: “Yerry Mina”.

| Respuesta: “Yerry Mina”. Un futbolista que te gustaría que jugara en tu equipo | Respuesta: “Messi”.

| Respuesta: “Messi”. Un futbolista de otra selección que te gustaría que jugara con Colombia | Respuesta: “Lamine Yamal”.

| Respuesta: “Lamine Yamal”. Futbolista que más te ha costado atacar | Respuesta: “Van Dijk, era duro”.

| Respuesta: “Van Dijk, era duro”. Algún equipo por el que estuviste cerca de fichar | Respuesta: “Manchester United”.

