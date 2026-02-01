América atraviesa una cuadro delicado tras el mal inicio del Clausura 2026, la reestructuración de la directiva del club con algunas salidas, la relación tensa de André Jardine con ciertos dirigentes y las salidad de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin.

Pese a ello, las Águilas podrían recibir una buena noticia en las próximas horas. Y es que acorde a la información de JuanFutbol, los agentes de James Rodríguez, que ya estaban al tanto de las posibles salidas del español y el francés, tocaron la puerta de la institución.

El mismo medio aporta que sus representantes tuvieron una reunión casual en un privado en un restaurante al sur de la Ciudad de México con directiva de los azulcremas, a quienes tentaron con una significativa baja del salario del jugador para que consideraran ficharlo para el actual torneo.

James Rodríguez está sin club desde su salida de León a finales del 2025. [Foto: Getty Images]

Incluso, la desesperación del colombiano es tal, que exjugador de León accedió a que solo le dieran un contrato por 6 meses con opción a renovar. Pero además, estaba dispuesto a bajar sus pretensiones salariales a 3.5 millones de dólares anuales. A diferencia de los 5 millones de dólares que ganaba con la Fiera.

Ahora, la directiva azulcrema pidieron unos días para decidir si seguían las negociaciones o de plano le daban las gracias. Hasta el momento, la directiva de la institución capitalina buscó enfocarse en las salidas de Fidalgo y Allan Saint Maximin.

¿Cómo fue el ciclo de James Rodríguez en León?

En lo que respecta a lo meramente futbolístico, el ex mediocentro del Real Madrid disputó 14 compromisos, siendo titular en 10 de ellos. Marcó 3 goles y realizó 2 asistencias. Fue importante para el funcionamiento en ofensiva de los Esmeraldas.

En síntesis