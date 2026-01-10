Lamentablemente para el Club América Femenil, este torneo se quedaron sin una de sus laterales mexicanas con mayor proyección, Nicolette Hernández. La futbolista azulcrema decidió ponerle fin a una etapa con las Águilas, después de verla llorando en aquella última final perdida ante Tigres, por lo que se sabía que era una de las que más sentía los colores.

Había muchos rumores respecto a su salida y es que varios tenían que ver con la actitud de la jugadora cuando no la ponían en el campo e incluso se llegó a mencionar que el propio Ángel Villacampa no la contemplaría más en el equipo y por esa razón se iba de la plantilla y tras algunas acciones en el campo, todo indicaba que así era.

Sin embargo, esta semana Nicki fue anunciada como baja del equipo azulcrema y como nueva jugadora del Boston Legacy, equipo nuevo en la NWSL. De nueva cuenta volvería al futbol en Estados Unidos e incluso estaría acompañada de Annie Karich, quien ya tenía contrato con esta escuadra antes de llegar al conjunto.

¿Por qué Nicki se fue del América?

Fue en una entrevista que sostuvo Nicki con Giancarlo García de Azteca Deportes donde mencionó la razón por la cual se fue al equipo “gringo” y dejó al América. Dejando ver que no era un tema de vestuario, sino más bien que tenía que ver con lo que podía crecer, el respaldo que le dio la entrenadora Filipa Patao y la idea de estar en un equipo con nuevas ideas.

“Es porque la entrenadora cuando la llamaba me dijo que tengo que mejorar y qué estoy haciendo bien. Entonces yo quería ir porque quiero mejorar y su estilo de juego es como el mismo de América, pero siempre he querido jugar en la Liga de Estados Unidos, porque voy a jugar contra jugadoras de Europa de los mejores equipos. Así que para prepararme para la Copa Mundial quiero saber cómo puedo defender, cosas específicas como dónde pongo mi cuerpo en algunas situaciones. Yo sé que la entrenadora me puede enseñar esas cosas”. Nicki Hernández

