Este viernes se llevó a cabo el partido entre el Defensa y Justicia y Vélez donde Diego Valdés apenas disputó los primeros 20 minutos del encuentro y tuvo una molestia que lo hizo tirarse al césped y salir del terreno de juego. Ante ello, se comenzaron a dar diversas versiones respecto a lo que el jugador tenía, pero tenían que esperar los exámenes.

¿Qué le pasó a Diego Valdés?

El exjugador del Club América sintió una contractura en el gemelo, por lo que se tomó la decisión de que saliera del campo y se le realizaran los estudios pertinentes para saber qué afectación podría ser, pero sobre todo que no se perdiera muchos partidos, por lo que este sábado ya se confirmó el padecimiento del chileno.

De acuerdo con la información revelada Valdés sufrió un microdesgarro de 3 milímetros en el gemelo derecho. El hecho de que la lesión hubiera sido mínima en comparación de lo que se esperaba hace que la preocupación disminuya respecto al futbolista, aunque sí hay una mala noticia, respecto a uno de los duelos importantes.

¿Cuándo volverá?

La misma información confirma que el futbolista podría regresar en aproximadamente 10 días. El problema es que después de tener un partidazo ante Boca Juniors, ahora se va a enfrentar el equipo a River Plate el próximo domingo y no podrá formar parte de la plantilla para este enfrentamiento tan importante.

Cabe mencionar que esto es algo que enciende las alarmas, porque justo viene de una lesión que le impidió jugar con la escuadra desde su llegada. También cuando estuvo en América, una de las razones por las cuales decidió salir del equipo es precisamente porque ya no sumaba minutos después de tener una molestia física.

En síntesis