Este domingo Vélez se enfrentó a Boca Juniors, lo que parecía que sería un partido para los Xeneizes terminó siendo una victoria para los de casa, luego de que Diego Valdés diera un partidazo en el que soltó dos asistencias que ayudaron a que consiguieran el 2-0 y fuera el jugador más elogiado durante el partido por su nivel mostrado.

¿Pedrada a la directiva del América?

Sin embargo, al término del encuentro dio unas palabras respecto a lo que hizo en el partido y es que la afición y el club estaba muy contento en esta segunda oportunidad que está recibiendo. El tema aquí es que sus palabras también pudieron ser una pedrada para la directiva del Club América, ya que tiene que ver con la razón por la que se fue.

“Cuando tuve unos problemas de lesión el club me ayudó y me apoyó mucho y estoy muy agradecido. Queremos hacer las cosas bien para darle esta felicidad a esta gente”, dijo el futbolista para TNT. Esto aunque tiene mucho que ver con el tiempo que lo esperaron fue algo que en América no hicieron y ya le dieron salida.

Y es que hay que recordar que cuando estaba en la escuadra azulcrema un supuesto “berrinche” hizo que el futbolista perdiera titularidades. Más tarde, su lesión estuvo más presente por lo que lo fueron relegando del primer equipo. Es así que después de ello se dio su venta y tampoco tuvo mucha actividad por lo que ya venía arrastrando.

Lamentablemente, en el Nido no le dieron la confianza y ahora buscan en Raphael Veiga un elemento similar al chileno, mientras que en el conjunto argentino sí lo esperaron para poder continuar y es por esa razón que les dio ese mensaje que de cierta manera se acomoda a lo sucedido con el equipo de André Jardine.

