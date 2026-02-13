Cuando todo parecía salirle como soñaba a Diego Valdés en el futbol argentino, la noche del viernes volvió a traerle recuerdos que había dejado atrás. El mediocampista chileno no pudo completar el partido de la jornada con Vélez Sarsfield, ya que tuvo que ser reemplazado por un problema físico. Así, encendió las alarmas en el ‘Fortín’.

Tal como el fin de semana pasado, el ‘Cirujano’ había comenzado el encuentro de hoy como titular ante Defensa y Justicia. Sin embargo, no pudo llegar ni al entretiempo. A los 19 minutos pidió el cambio y debió ser sustituido, ingresando el joven Dilan Godoy en su lugar. Fue el propio futbolista quien decidió no continuar en el campo.

El talentoso enganche sintió una molestia en el sóleo, misma zona que le afectaba en América. No obstante, no ha sido de la nada misma: recibió un patadón en el amanecer del encuentro, que le generó un fuerte dolor. Si bien intentó continuar en campo, probó durante un rato y las dolencias perduraron. Así, se tiró al suelo para detener el juego.

Al retirarse del terreno, se observó al futbolista tomarse el rostro de la bronca por no poder aprovechar otra chance dentro del once inicial de Vélez. Una vez que estaba encontrando regularidad, nuevamente se tropieza con los problemas físicos. Desde su debut, llevaba catorce partidos consecutivos sumando minutos, hasta este encuentro con Defensa.

Desafortunadamente, el pinchazo que sintió Diego Valdés fue en un sector de la pierna que hace rato lo tiene a maltraer. En su llegada a Argentina se perdió dos meses de competencia por una lesión en esa parte. Hasta el momento, Vélez no ha anunciado un parte médico, pero por Liniers cruzan los dedos para que no quede mucho tiempo alejado de las canchas.

La preocupación de la afición de Vélez por la lesión de Diego Valdés:

